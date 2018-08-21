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صور.. محافظ بورسعيد يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:07 م
صور.. محافظ بورسعيد يزور المستشفيات لتهنئة المرضى بعيد الأضحى المبارك زياره محافظ بورسعيد
بورسعيد السيد فلاح
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زار محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معسكر إدارة قوات الأمن بالضواحى وبعض مستشفيات المحافظة، من بينها مستشفيات النصر للأطفال والزهور والتأمين الصحى (المبرة)، حيث قدم التهانى للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما هنأ أطقم الأطباء والتمريض والموظفين الإداريين والعاملين بتلك المستشفيات بالعيد.
 
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شارك الآلاف من أهالى المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، يرافقه كل من اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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