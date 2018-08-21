صور.. محافظ بنى سويف يشارك المواطنين فرحتهم بالعيد بالحدائق والميادين

بنى سويف : هانى فتحى

حرص المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، على التجول ببعض وميادين شوارع المدينة لمشاركة المواطنين فرحتهم بأول أيام العيد، وانتشرت أغانى العيد والأغانى الوطنية ضمن مظاهر الفرحة والبهجة بالعيد وسط فرحة المواطنين وتبادل التهانى، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف.

وشهد المحافظ جانبا من ذبح إحدى الأضاحى المقدمة من إدارة مسجد عمر بن العزيز لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من أهالى بنى سويف، إحياء لسنة النبى الكريم باعتبارها من شعائر الإسلام لإدخال الفرحة على نفوس وقلوب الفقراء والمحتاجين فى مثل هذا اليوم المبارك.

ورافق المحافظ كل من: اللواء حضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ،والسيد رئيس جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف، والنائبان عبد الرحمن برعى، ومجدى بيومى عضوا مجلس النواب، واللواء عادل حجازى نائب مدير الأمن، والمقدم محمد حماد من مكتب المخابرات الحربية، والعميد محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمود مغربى رئيس المدينة، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية،ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف.

وفى نفس السياق كلف المحافظ المهندس شريف حبيب اللواء عصام العلقامى السكرتير العام لحضور ذبح الأضاحى المقدمة من جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، بمجزر إهناسيا، والتى تقوم الأورمان ومصر الخير بتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشاركة من الجمعية والمؤسسة فى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث شهد ذبحى الأضاحى بالمجزر محمود فاروق وكيل مديرية التضامن، وضياء أنور وممدوح حلمى مديرا مشروعات الأورمان ببنى سويف، ومحمود الشيمى مدير مكتب مصر الخير ببنى سويف.

وكانت مديرية الأوقاف استعداداتها لصلاة العيد بتخصيص 135 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع تجهيز (270) خطيبا بواقع 2 خطيب لكل ساحة (خطيب أساسى وآخر احتياطى) لأداء الخطبة والصلاة.











