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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:52 م
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صور.. محافظ الإسكندرية ينيب السكرتير العام لتفقد المستشفيات فى العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:08 م
صور.. محافظ الإسكندرية ينيب السكرتير العام لتفقد المستشفيات فى العيد اللواء هشام شادى سكرتير عام الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أناب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة لتفقد المستشفيات للإطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

و تفقد اللواء هشام شادى بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة ، مستشفى رأس التين العام بحى الجمرك، للتأكد من كفاءة عمل المستشفى والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبى بالمستشفى، وذلك فى إطار حرص المحافظة الدائم على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية وخاصة خلال أجازات الأعياد .

كما تفقد السكرتير العام أقسام المستشفى المختلفة من قسم الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضي، و بنك الدم للتأكد من توافر جميع فصائل الدم بالمستشفى، و العيادات الخارجية، وأقسام الأشعة ، وأستمع إلى طلبات أهالى المرضى، موجها جميع العاملين بالمستشفى بإحتواء المرضى وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم.

وقدم شادى تهنئة المحافظ وجميع قيادات الإسكندرية للمرضى وذويهم، واستفسر من أهالى المرضى على حسن معاملة طاقم المستشفى لهم وعن مدى توافر الأدوية اللازمة ونفقات الإقامة وجودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدا بأن من بين أهم أولويات المحافظة هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة .

 

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات (3)

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات 

 

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات (4)
سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات

 

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات (5)
سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات

 

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات (6)
سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات

 

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات (8)
سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات

 

سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات (9)
سكرتير عام الاسكندريه يتفقد المستشفيات 

 


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