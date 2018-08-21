صور..رئيس مالى يمد يده للمعارضة بعد تأكيد المحكمة الدستورية فوزه بولاية ثانية

باماكو (أ ف ب)

مدّ رئيس مالى ابراهيم أبو بكر كيتا، الإثنين يده إلى المعارضة بعدما أكّدت المحكمة الدستورية فوزه بولاية ثانية من 5 سنوات، تبدأ فى الرابع من سبتمبر فى بلد ما زال يواجه التهديد الجهادى بعد خمس سنوات من التدخّل العسكرى الدولي.

وقالت مناسا دانيوكو رئيسة المحكمة الدستورية التى لا تقبل أحكامها الطعن "أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا"، مؤكدة حصول كيتا (73 عاماً) على 67,16% من الأصوات فى الدورة الثانية التى جرت فى 12 اغسطس، فى حين حصل منافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32,84% من الأصوات.

وخلال جلسة للمحكمة الدستورية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي، تم رفض كل الطعون التى قدّمها مرشح المعارضة لعدم كفاية الأدلة.

وكان كيتا جمع خلال الدورة الاولى 41،70% من الاصوات، فى حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17،78%. وسجّل إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية، إذ بلغت نسبة التصويت 34،42%، بحسب المحكمة الدستورية.

وفى أول خطاب له بعد تأكيد فوزه، قال كيتا "سأخدم مالى وفقاً للمبادئ الجمهورية"، مضيفا "أمدّ يدى إلى أخى الصغير" سومايلا سيسيه لأنه "يجب أن تتمكن مالى من الاعتماد على كل بناتها وأبنائها".



إبراهيم أبو بكر كيتا



رئيس مالى ابراهيم أبو بكر كيتا