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صور.. حملات للإدارة العامة للمرور لرصد المخالفين على الطرق السريعة بالعيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:13 م
صور.. حملات للإدارة العامة للمرور لرصد المخالفين على الطرق السريعة بالعيد حملة مرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة للمرور حملات على الطرق السريعة خلال قضاء عيد الأضحى المبارك وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، الذى أمر بالتواجد الفعّال والجدى، وتسيير الحركة المرورية وحسن معاملة المواطنين، مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونا على الطرق للحد من الحوادث.
 
كما يتم شن حملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والكشف عن صلاحية الإطارات والسيارة، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال على الطرق والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية والأقوال الأمنية على مدار 24 ساعة.
 
 كما تم الدفع بالقوات النظامية والبحثية على المواقف وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لتأمين رحلات المواطنين خلال عطلة أيام العيد بالكامل.
 
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جانب من التأمينات
 
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حملات على الطرق السريعة
 
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تأمين الطرق 
 
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استمرار عمليات التأمين 
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رجال المرور يتابعون الحالة الأمنية على الطرق 
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انتشار سيارات المرور
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عمليات التأمين

 


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