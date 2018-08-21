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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:43 ص
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صور.. تحرير 14 محضر لمخالفات تموينية وصحية متنوعة بمدينة طما بسوهاج

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:42 ص
صور.. تحرير 14 محضر لمخالفات تموينية وصحية متنوعة بمدينة طما بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تحرير 14 محضر لمخالفات تموينية وصحية متنوعة بمركز ومدينة طما، مشددا على جميع الوحدات والمحلية والأجهزة المعنية بتنفيذ خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق وضمان جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان انه تنفيذا لتعليمات المحافظ بشأن الرقابة على الأسواق خاصة خلال عيد الأضحى المبارك، فقد تم تشكيل حملة بالاشتراك مع إدارة تموين طما والإدارة البيطرية ومركز شرطة طما، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر نظافة، و7 حاضر عدم إعلان عن الأسعار، وجارى المتابعة المستمرة  للحملات طوال أيام العيد للحفاظ على سلامة المواطنين .

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التموينية خاصة خلال أيام العيد، وضبط المخالفات التموينية والأغذية والمنتجات غير الصالحة وإعدامها بالطرق القانونية، والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى حملات النظافة ورفع الاشغالات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن السوهاجى .

 

 

حملات تموينية بطما (1)

حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (2)
حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (3)
حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (4)
حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (5)
حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (6)
حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (7)
حملات تموينية بطما 

 


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