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صور.. أهالى الداخلة يحتفلون بعيد الأضحى فى الحدائق والمتنزهات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:34 ص
صور.. أهالى الداخلة يحتفلون بعيد الأضحى فى الحدائق والمتنزهات احتفال أهالى الداخله بالعيد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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انطلق أهالى مدينة موط بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد إلى الحدائق العامة والنوادى والمتنزهات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى بعد الانتهاء من صلاة العيد فى الساحات، وسط تأمينات مشددة من قوات الشرطة التى كثفت  تواجدها لتأمين المواطنين، كما تواجدت سيارات إسعاف فى مواقع تجمع المواطنين، وتم توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال ورسم الوجوه وتلوينها.
 
احتفال أهالى الداخله بالعيد (1)
احتفال أهالى الداخله بالعيد 
احتفال أهالى الداخله بالعيد (2)
احتفال أهالى الداخله بالعيد
احتفال أهالى الداخله بالعيد (3)
احتفال أهالى الداخله بالعيد 
احتفال أهالى الداخله بالعيد (4)
احتفال أهالى الداخله بالعيد 
احتفال أهالى الداخله بالعيد (5)
احتفال أهالى الداخله بالعيد 
 
 
 
 
 
 

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