سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأفغانية (تحديث)

كابول (رويترز)

أفاد شهود من رويترز ومسئول أمنى بسماع دوى انفجارات، فى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء لكن لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال مسؤول أمنى إن الانفجارات وقعت بسبب صواريخ جرى إطلاقها من خارج المدينة، ورفض مقاتلو حركة طالبان أمس الاثنين عرضا حكوميا لوقف إطلاق النار وتوعدوا بمواصلة هجماتهم على الحكومة الأفغانية وحلفائها الأجانب.

فيما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، سقطت عدة صواريخ صباح اليوم الثلاثاء على العاصمة الأفغانية (كابول)، وذلك بالتزامن مع الكلمة التى كان يلقيها الرئيس أشرف غانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الهجوم الصاروخى بدأ حوالى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى لكابول، مشيرة إلى أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن ، كما أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.