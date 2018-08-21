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سلطان بن سحيم: يحل العيد وبلادنا مختطفة من نظام ارتضى أن يكون مرتهنا لنزواته

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:29 ص
سلطان بن سحيم: يحل العيد وبلادنا مختطفة من نظام ارتضى أن يكون مرتهنا لنزواته الشيخ سلطان بن سحيم
كتب محمد تهامى زكى
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أعرب المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، عن حزنه من حلول العيد وبلاده مختطفة من نظام تميم، داعيا الله أن يتم التخلص من هذه النظام فى العيد القادم.

 

وقال بن سحيم: "يحل عيد أضحى آخر وبلادنا مختطفة من نظام ارتضى أن يكون مرتهناً لنزواته ومغامراته، ندعوا الله أن يحل العيد القادم وقد تخلصنا من النظام وزمرته، كل عام وشعبنا الصابر بألف خير".

الشيخ سلطان بن سحيم
الشيخ سلطان بن سحيم

 

وقدم بن سحيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا: "شكراً كبيرنا ووالدنا، رحبتم بحجاج قطر وسعيتم لاستضافتهم ودخولهم حتى مع محاولات النظام القطري بمنعهم، شعبنا أبناؤكم والنظام لا يمثلنا".

 


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