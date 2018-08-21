سقوط أشهر تاجر مخدرات فى سوهاج بحوزته 13 قطعة حشيش قبل ترويجها بالعيد

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرام المخدرات بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم إبراهيم الشحات رئيس القسم، من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر فئة ب من أشهر تجار المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة طهطا، وبحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش أثناء محاولته ترويجها فى العيد.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام مسجل شقى خطر باستأنف نشاطه الإجرامى فى تجارة المواد المخدرة واتخاذ دائرة قسم شرطة طهطا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى العيد.

وعلى الفور وعقب تقنين لإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، وقاده المقدم إبراهيم الشحات رئيس قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية، بالإشتراك مع ضباط حدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط "محمد ج ه م" 36 سنة عامل والمسجل جنائياً شقـي خطر تحت رقم 1909 فئة ب "مخدرات " وبحوزته "13" قطعة مختلفة الأحجام من مادة الحشيش المخدر مبلغ 1300 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرر المحضر رقم 2070 إدارى قسم طهطا لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.