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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21-8-2018 فى مصر

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:07 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21-8-2018 فى مصر ريال سعودى
كتبت: منى ضياء
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثالاثاء 21-8-2018، بالتزامن مع  أجازة عيد الأضحى المبارك وتوقف التعاملات المصرفية بالبنوك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال السعودى


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