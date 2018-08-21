رسالة اللجنة الدينية بالبرلمان لأئمة الأوقاف قبل خطبة عيد الأضحى.. تعرف عليها

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك دورًا كبيرًا على الأئمة من وزارة الأوقاف لتوعية المواطنين بدورهم المجتمعى للحفاظ على الدولة المصرية، ومواجهة كل تيارات تحاول أن تبث الشر فى البلاد، كما أنه لابد التأكيد من خلال الأئمة للمواطنين على صلة الأرحام بين الأقارب وعودة الترابط بين المواطنين فى مصر .

وأضاف أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كل إمام وخطيب بقرى ومدن مصر عليه دور كبير فى خطبة العيد أن يؤكد التسامح ونشره فى الوطن العربى، وذلك حتى يعم السلام والمحبة بين المواطنين، وأن يتم مواجهة كل ما هو شر للبلاد والعباد، بالإضافة إلى الدعوة لتجديد الخطاب الدينى باستمرار فى كل خطبة ودرس يقوم به الإمام والخطيب للمواطنين، بنشر سماحة الإسلام، لمواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة التى تحاول نشرها وبثها جماعات الإرهاب.

وتابع، أنه لابد على الأوقاف أن تقوم بمتابعة كاملة لكل المساجد والزوايا فى القرى لمواجهة أى تجاوزات من سيطرة الجماعات الإسلامية والسلفية، خلال أيام العيد، بالإضافة إلى منع أى ساحات لهم أو إقامتها لأنها تستغلها فى نشر أفكارها المتطرفة للمواطنين.