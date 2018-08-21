رئيس مجلس النواب البحرينى يشيد بجهود السعودية لنجاح موسم الحج

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أشاد رئيس مجلس النواب البحرينى المستشار أحمد بن ابراهيم المُلا، بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، وما بذلته الحكومة السعودية من جهود حثيثة وملموسة لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة للحجاج الذين تجاوز عددهم 1.5 مليون حاج.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء فى قصر منى بعد أداءه لمناسك الحج، حيث أعرب الملا عن تقديره للخطط التنظيمية الناجحة التى اعتمدتها الحكومة السعودية ورعاية الملك سلمان لضمان توفير كافة الامكانيات والخدمات لتيسير سبل أداء فريضة الحج للمسلمين من كل أرجاء العالم بكل راحة واطمئنان.

وأكد الملا أن السعودية برهنت دائما حرصها الكبير على خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن وتهيئة كافة المتطلبات التى تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.

وثمن المسئول البحرينى، ما يشهده الحج عاما بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة المشاريع والخدمات التى تقدمها المملكة للحجاج، بما فى ذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة والترتيبات اللوجستية لتيسير وتنظيم أداء شعائر الحج.