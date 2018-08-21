رئيس بعثة الحج: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة

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أعلن المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة ، مشيرا إلى أن جميع حالة الوفاة جاءت بصورة طبيعية.

وأشاد "مراون" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم فى مشعر منى، بالدور الذى تقوم به البعثة الطبية للحج، مشيرا إلى أنها قدمت آداء مشرفا وخدمة طبية متميزة لكافة الحجاج، اشتملت على الكشف وتقديم الدواء وتوعية ومتابعة بعض الحالات فى غرف تسكينهم.

كما أشاد بدور الوعاظ المرافقين لبعثات الحج هذا العام ، مؤكدا أنهم ساهموا بشكل كبير فى توضيح الرخص للحجاج ، وأجابوا عن كافة استفساراتهم ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على وجود واعظات مع بعثات الحج العام المقبل ، خاصة وأن أكثر من 50 % من الحجاج من السيدات وذلك الأمر يتطلب وجود واعظات مرافقين لبعثات الحج.

وأوضح أن أبرز المشكلات التى تلقتها غرفة العمليات التى تم تشكيلها جاءت فى تأخير التسكين والحج الفردى ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مشكلات جسيمة فى موسم الحج هذا العام.