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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 م
خالد صلاح
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داعش يتبنى مسئولية الهجوم بصواريخ قرب القصر الرئاسى فى كابول

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:21 م
داعش يتبنى مسئولية الهجوم بصواريخ قرب القصر الرئاسى فى كابول افغانستان - أرشيفية
/أ ش أ/
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تبنى تنظيم (داعش) الإرهابى مسئولية الهجوم بصواريخ الذى وقع فى وقت سابق اليوم الثلاثاء بالقرب من القصر الرئاسى فى العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الشرطة الأفغانية فى بادئ الأمر ألقت بلائمة الهجوم على حركة طالبان، إلا أن تنظيم (داعش) أعلن مسئوليته عن الهجوم الذى تم بصواريخ فى بيان مقتضب.

وقال المسئول بالشرطة الأفغانية جان آغا أن الصاروخ الأول سقط بالقرب من المبنى الرئاسي، فيما سقط الصاروخ الثانى بالقرب من مجمع مبان لحلف شمال الأطلسى (الناتو) والسفارة الأمريكية، وذلك دون أن يتسببا فى وقوع أى إصابات.

وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - إطلاق عدة صواريخ تجاه القصر الرئاسى بينما كان الرئيس أشرف غنى يلقى كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ ما أدى إلى حدوث رد جوى عنيف، حيث قامت طائرات مروحية حربية بقصف المنزل الذى أفادت التقارير بأنه تم إطلاق الصواريخ منه.

 


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