خطيب العيد بالأزهر: العالم مضطرب اليوم ولم توجه أسلحة الدمار إلا لأمة الحبيب (صور)

أكد خطيب صلاة العيد بالجامع الأزهر، على فضل يوم عرفة ، مؤكدا أنه فى يوم عرفة يغفر الله لكل مسلم حفظ شعار وحدود الله وعظمها .

وأضاف خطيب صلاة العيد بالأزهر الشريف، أن فى يوم عرفة تتنزل الرحمات على كل مسلم ومسلمه اتقى الله فهو يوم العتق من النار، محذرا "ويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله".

وأكد أن دين الإسلام ارتضاه الله لعباده والبشرية أجمعين، لافتا إلى أن الله أمرنا باتباع سنة النبى فى قوله تعالى: "ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، مؤكدا أن من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما".

وتابع خطيب صلاة العيد بالأزهر الشريف، أن الإسلام أنصف المرأة ولم يظلمها، مشيرا على فضل الأضحية، مؤكدا أن العالم مضطرب اليوم ولم توجه أسلحة الدمار الشامل إلا لأمة الحبيب محمد ، قائلا:" انظروا ما يجرى فى سوريا وليبيا واليمن والعراق وما تحاط به الأمة من مؤامرات باتت ظاهرة بعد أن كانت خفية".

واختتم خطيب العيد بالأزهر قائلا :" هذا لا يرضى الله ولا رسوله فانتبهوا واتبعوا سنة نبيكم" .