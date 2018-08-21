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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:18 م
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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:12 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية المضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة  أحمد الأزهرى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية  بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  .
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة العربية رقم 550 القادمة من الكويت إشتبه  مستور أبوتلات رئيس الوردية فى الراكب م . ا . ف قادم من الكويت ومعه 2 حقيبة نظرا لكثرة تردده وسفره خلال مدة قصيرة وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفى 
 
وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه الأستاذ محمد صلاح واحمد نبيل مسئولى الفحص بإشراف  منير حسن مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود زجاجات ذات قطارة وبدون تحتوى على سائل وبكمية كبيرة
 
وبالعرض على  أحمد الأزهرى مدير الجمرك  قرر تشكيل لجنة من محمود الجزار مأمور الحركة وريهام محمد مأمور التعريفة ومستور أبوتلات وسام الزغبى رئيسى الوردية 
 
وبتفتيش حقائبه تبين وجود مجموعة لفائف داخل أقمشة وتى شيرتات بفتح تبين لفائف أخرى مغلفه ببلاستيك شفاف بفضها تبين وجود 167 عبوة زيت شيش إلكترونية سعات وماركات ونكهات مختلفة وتم الضبط بحضور طارق رفاعى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى  وبلغت التعويضات المستحقة 96 ألف و 466 جنيه
 
وقرر على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية والمكلف بمهام رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 46 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 
 

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