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تعرف على مخالفة الرجوع للخلف بالسيارة بقانون المرور الجديد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:00 ص
تعرف على مخالفة الرجوع للخلف بالسيارة بقانون المرور الجديد أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور ومنها.

الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها

 أقرت المادة 79 تلك المخالفة ضمن الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

 الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

 أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 


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