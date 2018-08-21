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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:57 ص
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تعرف على عدد اختراعات المصريين فى 10 سنوات.. والذكور تخترع أكثر من الإناث

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 ص
تعرف على عدد اختراعات المصريين فى 10 سنوات.. والذكور تخترع أكثر من الإناث 740 براءة اختراع للمصريين فى 10 سنوات
كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى براءات الاختراع الممنوحة للمصريين من مكتب براءات الاختراع المصرى، على مدار 10 سنوات خلال الفترة من 2008- 2017 نحو 740 براءة اختراع، وعلى مدار تلك الفترة سجل عام 2017 أعلى الأعوام، من حيث عدد براءات الاختراع التى حصل عليها مصريون بـ96 براءة اختراع.

وبحسب النشرة السنوية لبراءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع المصرى، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، ارتفع عدد براءات الاختراع الممنوحة للذكور عن الإناث، خاصة خلال الفترة من 2013- 2017.

وطبقاً للبيانات الإحصائية، سجل عام 2010 خلال الفترة من المذكورة أقل الأعوام فى عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين بـ 38 براءة اختراع فقط، تلاه عام 2009 من حيث انخفاض العدد بـ 55 براءة اختراع حصل عليها مصريين من مكتب براءات الاختراع المصرى.

وفى عام 2017، تنوعت تخصصات براءات الاختراع الممنوحة للمصريين بين الاحتياجات الإنسانية والتى احتلت المركز الأول من حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة بها بـ41 براءة اختراع من إجمالى 96 براءة اختراع فى عام 2017، تلاها تخصص الكيمياء والفلزات والذى حصل به مصريين على 19 براءة اختراع من إجمالى براءات الاختراع العام الماضى الممنوحة من مكتب براءات الاختراع المصرى.

وتوضح الجداول التالية عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين من مكتب براءات الاختراع المصرى خلال الفترة من 2008- 2017، وتوزيعها بين الذكور والإناث خلال الفترة من 2013- 2017، بالإضافة إلى مجال تخصص براءات الاختراع لعام 2017...

 

1
براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال الفترة من 2008-2017

 

2
تطور أعداد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال الفترة من 2008-2017

 

3
التوزيع العددى لبراءات الاختراع الممنوحة خلال عام 2017 طبقا للتخصص

 

4
التوزيع النسبى لتخصصات براءات اختراع عام 2017 

 

5
ارتفاع براءات الاختراع الممنوحة للذكور عن الإناث خلال الفترة من 2013- 2017

 

6
أعداد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين حسب النوع خلال الفترة من 2013- 2017

 

 


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