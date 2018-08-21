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تعرف على خطة "الصحة" لتأمين المحتفلين بعيد الأضحى × 8 معلومات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 ص
تعرف على خطة "الصحة" لتأمين المحتفلين بعيد الأضحى × 8 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة خطة التأمين الطبى للمحتفلين بعيد الأضحى، ما دفعها إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع منشآتها الطبية بالجمهورية.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا عن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى:

 

1-  رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات.

2- إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض والصيادلة.

3- زيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات.

4- توفير أكياس الدم من مختلف الفصائل.

5- انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان الوزارة.

6- الدفع بـ2480 سيارة إسعاف مجهزة للميادين والطرق والشوارع الرئيسية والمتنزهات.

7- تشديد الرقابة على منافذ وشوادر بيع اللحوم واللحوم المصنعة، والمجمدة ومحلات الجزارة.

8- التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها.


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