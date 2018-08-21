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تعرف على الفرق بين الاغتصاب والتحرش وعقوبة كلا منهما

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 ص
تعرف على الفرق بين الاغتصاب والتحرش وعقوبة كلا منهما تحرش ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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بعد تكرار وقائع التحرش والاغتصاب خلال الفترة الماضية، تساءل الكثير عن الفرق بين التحرش الجنسى والاغتصاب وعقوبة كلا منهما.

 

"اليوم السابع" يوضح الفرق بين التحرش الجنسى والاغتصاب، وعقوبة كلا منهما:

 

يقول المحامى أحمد الجندى، إن الاغتصاب: هو مواقعة الأنثى دون رضاها ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادى أو معنوى أو غياب وعى أو إصابة بمرض عقلى، أو الزوجة المطلقة التى يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابًا.

 

وتنص المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

 

ثانيًا: التحرش الجنسى: وهو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سراً، وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية اغتصاب.

 

وينص قانون العقوبات فى المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، مؤكدًا إمكانية وصول عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجسدى إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصرى.


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