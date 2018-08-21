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تشكيل لجنة من شيوخ السويداء للتفاوض مع داعش بشأن المختطفين لدى التنظيم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:33 م
تشكيل لجنة من شيوخ السويداء للتفاوض مع داعش بشأن المختطفين لدى التنظيم عناصر داعش ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن شيوخا من الدروز بمحافظة السويداء السورية شكلوا لجنة للتفاوض مع تنظيم (داعش) الإرهابى بشأن المختطفين والمختطفات من أبناء المحافظة منذ 25 من يوليو الماضى.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء، إن هناك حالة من القلق بشأن مصيرهم، فضلا عن حالة من الاستياء الشعبى الكبير من مماطلة الحكومة السورية فى متابعة القضية.

وأضاف المرصد إن كبار شيوخ الدروز أصدروا بيانا حول تكليف عدة أشخاص ضمن لجنة للتفاوض على أن ينحصر عمل اللجنة بمتابعة أمور المخطوفين والمختطفات من أبناء المحافظة، والتواصل مع الجهات المعنية فى سبيل تحقيق إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين.

وكان التنظيم نشر - فى وقت سابق - مقطعا مصورا يظهر إعدام فتى من بين 30 طفلا وسيدة اختطفهم خلال هجماته التى نفذها بالمحافظة نهاية يوليو الماضى.

يذكر أن الهجمات والعمليات الانتحارية التى شنها تنظيم داعش فى السويداء نهاية الشهر الماضى أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا، وذلك فى أعنف عملية للتنظيم منذ سنوات على المنطقة ذات الغالبية الدرزية.

 


 

 


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