بيطرى المنوفية تطلق حملات تفتيشية مكبرة لمواجهة ترويج اللحوم الفاسدة

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور محمود المعناوى مدير إدارة التخطيط والمتابعة والقائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، عن إطلاق حملات تفتيشية مكبرة للقضاء على ترويج أى لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر.

وأوضح المعناوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل فرق التفتيش اليوم متواصلة على مدار أيام العيد، لافتا إلى تشديد الرقابة على المجازر المختلفة والقضاء على أى مخالفات.

وأشار الدكتور عادل عبد الكريم مدير إدارة المكتب الفنى بالمديرية، أنه يتم العمل على المراقبة والمتابعة وفق خطة مكبرة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالمديرية، وبالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة.