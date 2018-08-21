video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى المنوفية تطلق حملات تفتيشية مكبرة لمواجهة ترويج اللحوم الفاسدة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:00 ص
بيطرى المنوفية تطلق حملات تفتيشية مكبرة لمواجهة ترويج اللحوم الفاسدة لحوم- ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمود المعناوى مدير إدارة التخطيط والمتابعة والقائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، عن إطلاق حملات تفتيشية مكبرة للقضاء على ترويج أى لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر.

وأوضح المعناوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل فرق التفتيش اليوم متواصلة على مدار أيام العيد، لافتا إلى تشديد الرقابة على المجازر المختلفة والقضاء على أى مخالفات.

وأشار الدكتور عادل عبد الكريم مدير إدارة المكتب الفنى بالمديرية، أنه يتم العمل على المراقبة والمتابعة وفق خطة مكبرة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالمديرية، وبالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام المنوفية: رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات إستعداد لعيد الاضحى

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الطب البيطرى

عيد الاضحى

حملات تفتيشية




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة