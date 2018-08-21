بسام راضى: الرئيس السيسي يتفقد مشروع إنشاء الميناء الغربى الجديد برأس التين..فيديو

كتب محمد الجالى

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهوية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء الميناء الغربى الجديد برأس التين بإجمالى أطوال أرصفة 1500 متر، والذى تنفذه القوات البحرية، وكذلك تفقد هنجر بناء الوحدات البحرية.