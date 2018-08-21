video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بسام راضى: الرئيس السيسي يتفقد مشروع إنشاء الميناء الغربى الجديد برأس التين..فيديو

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:20 م
بسام راضى: الرئيس السيسي يتفقد مشروع إنشاء الميناء الغربى الجديد برأس التين..فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهوية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء الميناء الغربى الجديد برأس التين بإجمالى أطوال أرصفة 1500 متر، والذى تنفذه القوات البحرية، وكذلك تفقد هنجر بناء الوحدات البحرية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موجز أخبار1.. الرئيس السيسى يتفقد هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية

الرئيس السيسى يتفقد هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية

الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى برأس التين

الرئيس السيسي

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

راس التين




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( جيش مصرنا ))

...و...و مساء الخير .....اللهم احفظ جيش مصرنا ....أخوتنا ....اللهم احفظهم من كل سوء ....واجعل نصرك يا الله حليفهم ....ورد كيد اعدائهم في نحورهم يارب العالمين ......جبش مصرنا ....أكليلا من الفخر على رؤسنا .....حفظكم الله ................ومساااااااااااااااااااء الفل .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة