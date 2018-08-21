الهند ترفع حالة الطوارئ القصوى بسبب فيضانات كيرالا

نيودلهى(أ ش أ)

أصدرت الهند أمرا برفع حالة الطوارئ القصوى باللون الأحمر فى 11 مقاطعة، وخصصت طائرة مروحية وقارب للمشاركة فى عمليات الإنقاذ.

وذكرت مجلة "أوت لوك" الهندية، أن ولاية كيرالا شهدت هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الأخيرة الماضية، مما تسبب فى حدوث فيضانات غير مسبوقة وانزلاقات أرضية فى عدة مناطق بالولاية الهندية، فيما لقى 324 شخصا حتفهم، حتى الآن، جراء الفيضانات.

من جانبه أعلن المركز الوطنى للاستجابة للطوارئ التابع لوزارة الداخلية الهندية أن أكثر من 2 مليون و11 ألف شخص، فى 14 مقاطعة، تضرروا بشدة جراء الأمطار والفيضانات.

كان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قد تفقد المناطق التى ضربتها الفيضانات وتبعاتها من مروحية، والتقى بحاكم ولاية كيرالا ووعد بتقديم مساعدات للولاية بأكثر من 70 مليون دولار أمريكى.

يُذكر أن الأمطار الموسمية، التى تضرب الهند خلال الفترة بين شهرى يونيو وسبتمبر من كل عام، أسفرت خلال هذا الموسم عن مصرع أكثر من ألف شخص فى البلاد.