المتعجلون بالطاعة يبدأون رمى جمرة العقبة.. والحجاج يتمون طواف الإفاضة

رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت





بدأت، منذ قليل، شعيرة رمى جمرة العقبة للمتعجلين بالطاعة فى مشعر منى المبارك، ضمن مناسك الحج.

ويتجه حجاج بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة والسعى للتحلل من الإحرام للمتعجلين بالطاعة.

من جانبها وفرت رابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مشعر منى، حافلات أقلت 500 عالم ومفتى ومفكر تمكنوا من دخول المشعر ورمى الجمرات فى زمن وجيز لقلة التزاحم، حيث تتيح السلطات السعودية دخول مكان الرمى بالسيارات فى الدور الأرضى بشكل ميسر لتقليل الجهد البشرى.