video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المتعجلون بالطاعة يبدأون رمى جمرة العقبة.. والحجاج يتمون طواف الإفاضة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:14 ص
المتعجلون بالطاعة يبدأون رمى جمرة العقبة.. والحجاج يتمون طواف الإفاضة الحجاج
رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

 

بدأت، منذ قليل، شعيرة رمى جمرة العقبة للمتعجلين بالطاعة فى مشعر منى المبارك، ضمن مناسك الحج.

 

ويتجه حجاج بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة والسعى للتحلل من الإحرام للمتعجلين بالطاعة.

 

من جانبها وفرت رابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مشعر منى، حافلات أقلت 500 عالم ومفتى ومفكر تمكنوا من دخول المشعر ورمى الجمرات فى زمن وجيز لقلة التزاحم، حيث تتيح السلطات السعودية دخول مكان الرمى بالسيارات فى الدور الأرضى بشكل ميسر لتقليل الجهد البشرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من يوتيوب لفيس بوك.. 3 طرق لمتابعة الحج "لايف" لحظة بلحظة

شاهد.. رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى يتحدث عن الاستعدادات والخدمات خلال الحج

أول حالة ولادة بموسم الحج على جبل عرفات.. "وضح" ولدت حاجة قبل انتهاء المناسك

تعرف على حكم صلاة عيد الأضحى للحجاج

"رئيس بعثة الحج" يعلن تحرك حافلات تفويج الحجاج لبعثات الداخلية والتضامن لمزدلفة

فيديو.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لرمى جمرة العقبة للمتعجلين

ارتفاع عدد الوفيات ببعثة الحج لـ20 بعد وفاة حالتين فى وقفة عرفات

رابطة العالم الاسلامى

مكة المكرمة

رمى الجمرات

الحج

وقفة العيد

مناسك الحج

الحجاج المصريين




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة