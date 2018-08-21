الكويت تستضيف المؤتمر الخليجى الـ13 للمياه مارس 2019

الكويت (أ ش أ)

أعلنت الكويت استضافتها المؤتمر الخليجى الـ13 للمياه، والذى تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2019.

وسيتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من الصندوق العربى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمياه، كلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، وجمعية مرافق المياه العربية، وجامعة الخليج العربى، والاتحاد العالمى للتحلية وجمعية التحلية الأوروبية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية رئيس اللجنة العلمية للجمعية الدكتور وليد زبارى، فى تصريح صحفى، "إن المؤتمر سيحمل عنوان (المياه فى دول مجلس التعاون.. التحديات والحلول المبتكرة)، مشيرا إلى أنه تم دعوة أكثر من 10 متحدثين رئيسيين بالمؤتمر من مجموعة مختارة من العلماء الخليجيين والعرب والعالميين؛ لإلقاء أوراق علمية فى محاور المؤتمر المختلفة، بالإضافة إلى أوراق رئيسية مقدمة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية التى تدعم المؤتمر.