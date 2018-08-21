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"القومى للمرأة": لم نتلق أى شكاوى تحرش حتى الآن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:54 م
"القومى للمرأة": لم نتلق أى شكاوى تحرش حتى الآن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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قال نادر عبد القادر المحامى بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة، وعضو غرفة عمليات المجلس لتلقى شكاوى التحرش، إن غرفة العمليات بدأت عملها منذ الصباح ومستمرة حتى مساء اليوم وطوال أيام العيد.
 
وكشف عضو غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، أن الغرفة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تحرش، لافتًا إلى أن عدد من محاميى مكتب الشكاوى سيقوموا بالنزول الميدانى مساء اليوم لدور السينما ومرافقة قوات الشرطة لضبط المتحرشين. 
 
يذكر أن المجلس القومى للمرأة، أطلق اليوم الثلاثاء، من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.
 
وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 - 01007525600 - 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونى .omb.office@yahoo.com
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

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