القبض على 46 متهما بحوزتهم 54 قطعة سلاح نارى فى حملة الأمن العام

كتبت : دينا الحسيني

تواصل حملات قطاع الأمن العام استهداف حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، وقام القطاع بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بضبط 46 متهما وبحوزتهم 54 قطعة سلاح نارى.

وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم تهريب، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 20 الجارى عن ضبط 54 قطعة سلاح بحوزة 46 متهما، منهم 7 بنادق آلية، بندقية رصاص، 7 بنادق خرطوش، 7 طبنجات، 34 فرد محلى الصنع، و405 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و5 خزائن لأسلحة نارية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.