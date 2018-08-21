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القبض على شقيقين هاربين من أحكام بالسجن بلغت 183 سنة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:08 م
القبض على شقيقين هاربين من أحكام بالسجن بلغت 183 سنة المتهمين
كتبت : دينا الحسيني
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير للأمن من القبض على شقيقين بالإسماعيلية محكوم عليهما بالسجن 183 سنة فى قضايا جنائية وبحوزتهما بندقية آلية وكيلو جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام العنصرين الخطرين الشقيقين، وهم كلاً من مصطفى.ص.ح، عاطل ، 23 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والمحكوم عليه فى 5 قضايا " قتل عمد ، شروع فى قتل ، مقاومة سلطات" بإجمالى مدة العقوبة 103 سنوات سجن، وشقيقه "عبد الله.ص.ح"، عاطل، 23 سنة، والمحكوم عليه فى 4 قضايا "مقاومة سلطات ، سرقة بالإكراه"، بإجمالى مدة العقوبة 80 سنة سجن، بتزوير بطاقتى الرقم القومى الخاصة بهما وتركهما محل إقامتهما بقصد الهروب من تنفيذ الأحكام وأنهما يُقيمان بمنطقة أبو خليفة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ومزاولتهما نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية غير مرخصة لحماية نشاطهما ومقاومة السلطات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وتمكنت القوات من ضبطهما وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين - بندقية آلية - 19 طلقة من ذات العيار  11 ألف جنيه   سيارتين  بطاقتين رقم قومى لهما بأسماء مختلفة "مزورتين " وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ من متحصلات البيع والبطاقتين هرباً من تنفيذ الأحكام  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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