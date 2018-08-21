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الشرطة النسائية تضبط 3 متحرشين داخل حديقة الحيوان بالجيزة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:20 م
الشرطة النسائية تضبط 3 متحرشين داخل حديقة الحيوان بالجيزة القبض على متحرش - صورة أرشيفية
كتبت منة الله حمدى
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تمكنت ضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى الجيزة برئاسة العقيد منى المسلمى، خلال حملة مكثفة داخل حديقة الحيوان، من رصد 3 حالات تحرش داخل الحديقة وهى لـ مسن تم ضبطه يتحرش بطفل، وشاب يتحرش بسيدة مسنة، وثالث يتحرش بسيدة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة معهم وتحرير محاضر تحرش لهم.
 
 
وقد تحرك قسم مكافحة جرائم المرأة بناء على تعليمات الدكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتشارالشرطة المتنزهات والسينما والحدائق العامة لمنع الجريمة قبل وقوعها وحماية المواطنين ضد أى تحرش أو أى اعتداء عليهم.

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حديقة الحيوان




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