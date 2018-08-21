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الشرطة الأفغانية: حركة "طالبان" أطلقت عدة صواريخ تجاه القصر الرئاسي

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:57 ص
الشرطة الأفغانية: حركة "طالبان" أطلقت عدة صواريخ تجاه القصر الرئاسي عناصر من الشرطة الأفغانية
كابول أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن حركة "طالبان" أطلقت عدة صواريخ تجاه القصر الرئاسى بينما كان الرئيس أشرف غانى يلقى كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشرطة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه لم تقع أى إصابات جراء هذا الهجوم الصاروخي، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وتشهد مناطق واسعة فى أفغانستان فى الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" التى تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة فى المناطق الريفية بالبلاد وباشرت شن هجماتها على المدن أيضا، كما يزداد نفوذ تنظيم "داعش" وانتشاره فى أفغانستان بعد تعرضه لهزائم متلاحقة فى سوريا والعراق.

 


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أطلاق عدة صواريخ

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