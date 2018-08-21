السياحة تنهى استعداداتها لنقل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة

مكة المكرمة (أ ش أ)

أنهت بعثة الحج السياحى استعدادها لنقل نحو 27 ألف حاج من حجاج السياحة من مكة للمدينة المنورة؛ عقب انتهاء مناسك الحج بداية من يوم السبت المقبل.

وقال صبح عبدالفتاح رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة، إن عمليات التصعيد ستتم على عدة أيام؛ مشيرا إلى أن أقصى مسافة لسكن جميع حجاج السياحة عن المسجد النبوى الشريف هى 300 متر.

وأوضح أن لجان وزارة السياحة بالمدينة وعددها لجنتين ستتواجد بالمدينة يوم الجمعة المقبلة، لمتابعة عملية تسكين الحجاج بالفنادق وحل أية أزمة قد تواجههم قبل عودتهم لمصر.