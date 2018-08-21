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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:03 م
خالد صلاح
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السياحة تنهى استعداداتها لنقل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:39 م
السياحة تنهى استعداداتها لنقل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة حجاج ـ صورة أرشيفية
مكة المكرمة (أ ش أ)
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أنهت بعثة الحج السياحى استعدادها لنقل نحو 27 ألف حاج من حجاج السياحة من مكة للمدينة المنورة؛ عقب انتهاء مناسك الحج بداية من يوم السبت المقبل.

وقال صبح عبدالفتاح رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة، إن عمليات التصعيد ستتم على عدة أيام؛ مشيرا إلى أن أقصى مسافة لسكن جميع حجاج السياحة عن المسجد النبوى الشريف هى 300 متر.

وأوضح أن لجان وزارة السياحة بالمدينة وعددها لجنتين ستتواجد بالمدينة يوم الجمعة المقبلة، لمتابعة عملية تسكين الحجاج بالفنادق وحل أية أزمة قد تواجههم قبل عودتهم لمصر.

 


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