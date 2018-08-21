الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم فى محور السوادية بالبيضاء

إيمان حنا

أحرز الجيش اليمنى مدعوما بقوات تحالف استعادة الشرعية باليمن، تقدما فى محور السوادية بمحافظة البيضاء.

وقد استطاع الجيش الوطنى اليمنى، بدعم من قوات التحالف العربى، أن يستعيد أهم المرتفعات ‏الجبلية المهمة فى سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بجبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء، كما اقتربت القوات من مخازن أسلحة مهمة لميليشيا الحوثى ومنطقة لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏باتجاه مدينة مأرب.‏

وقال مساعد قائد محور (بيحان) المقدم عبد الوهاب بحيبح، إن" قوات الجيش استعادت أهم المرتفعات ‏الجبلية فى سلسلة جبال البياض الاستراتيجية، بعد معارك مع الميليشيا الانقلابية، مشيرا إلى أن الجيش سيطر على مساحات واسعة فى جبهة الملاجم تقدر بنحو 18 كيلو مترا وأحكم ‏سيطرته على مفرق ظهر البياض الاستراتيجي، وأوضح قائد محور (بيحان) أن الجيش استعاد آليات وعربات قتالية كانت ‏بحوزة الانقلابيين.‏

من جانبه، قال قائد العمليات العسكرية فى جبهة (الملاجم) العقيد أحمد بحيبح أن قوات الجيش الوطنى ‏فى محور (بيحان)، والمقاومة الشعبية أصبحت على مشارف مناطق استراتيجية تتخذ منها ‏الميليشيا الانقلابية مناطق تخزين للأسلحة، حيث عملت طيلة السنوات الماضية ‏على الاحتفاظ بترسانة عسكرية كبيرة ‏من الأسلحة الباليستية فيها.‏

وأضاف أن الميليشيا الانقلابية تمتلك مخازن أسلحة استراتيجية فى منطقة ما بعد ظهر البياض، ‏وتبعد عن مواقع الجيش من 3 إلى 4 كيلومترات، لافتا إلى أن الميليشيا كانت تطلق من هذه المنطقة صواريخ زلزال وصواريخ بعيدة ‏المدى، مبينا أن منصات الإطلاق لا زالت متواجدة فيها. ‏