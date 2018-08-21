التموين: التنسيق مع الطب البيطرى لمراقبة محلات الجزارة طوال أيام العيد

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة الطوارئ طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفير السلع والمنتجات خاصة اللحوم الطازجة واللحوم، وكذلك لحوم الضأن والدواجن بكميات كبيرة، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية فروع الشركات التابعة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك.

وبحسب خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية فإنه تم تشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، والتنسيق مع الطب البيطرى لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى ،كما يتم التنسيق مع وزارة البترول، بشأن زيادة حصص المحافظات من البوتاجاز، بنسبة قد تصل من 20 إلى 25% لتفادى حدوث أى أزمات طوال أيام عيد الاضحى المبارك، مع ضرورة التزام جميع المخابز بإعلان المواعيد للتشغيل أمام المستهلكين، على أن يتم إنتاج كامل حصص الدقيق المدعم وبيعها بالأسعار المحددة، وعدم تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.

وطالبت وزارة التموين المواطنين بعدم شراء منتجات اللحوم والدواجن من أماكن مجهولة المصدر وان يتم الشراء من المحلات التجارية المرخصة والمصرح لها ،وكذلك من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية من 20 إلى 30%، وكذلك عدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة والتعامل.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز والأسواق طوال أيام عيد الأضحى المبارك، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى مديريات التموين بالمحافظات، لافتا الى انه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والضأن وكذلك الدواجن المجمدة سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أو من خلال السيارات المتحركة لتوفير المنتجات فى الميادين العامة أو الاماكن التى لا يتواجد بها منافذ سلعية، وكذلك توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن كما سيقوم مفتشو الرقابة بالوزارة بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين.