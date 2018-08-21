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التايمز: حضانة فى إندونيسيا تثير الجدل بعد عرض داعشى للأطفال

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:40 م
التايمز: حضانة فى إندونيسيا تثير الجدل بعد عرض داعشى للأطفال أطفال داعش ـ أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
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ذكرت جريدة التايمز البريطانية أن حضانة "روضة" فى إندونيسيا أعدت عرضا للأطفال بملابس داعشية، ما أثار حالة من الجدل الواسع فى البلاد.

وأضافت الجريدة اللندنية الذائعة فى تقرير لها نشرته اليوم من خلال موقعها عبر الإنترنت، أن الحضانة الإندونيسية أثارت جدلا واسعة حتى فى صفوف الإسلاميين فى هذا البلد الإسلامى الأسيوى.

وأوضحت الجريدة أن العرض قامت به فتيات إندونيسيات شابات، شاركن فى "عرض ثقافى" أثار انتقادات مريرة فى بلد عانى أصلا من نصيب وافر من العنف المتشدد، حيث ينظر للوهلة الأولى إلى داعش كونه اخطر تنظيم إرهابى فى التاريخ.

وفى أحدث تطور أعلنت الشرطة المحلية أنه بدلاً من معاقبة حضانة "كارتيكا" التى جهّزت طلابها الصغار بالنقاب وبنادق الكلاشينكوف المقلدة، فإنهم يطاردون الشخص الذى نشر شريط فيديو للحدث على الإنترنت، وليس الحضانة نفسها.

ولفتت الجريدة إلى أن العرض جرى يوم السبت فى بلدة "بروبولينججو" فى جاوة الشرقية، حيث يظهر المقطع على وسائل الإعلام الاجتماعية حوالى 15 طفلا صغيرا يسيرون على طول الشارع مع ملابس باللون الأسود وبنادق كلاشينكوف مثل تلك التى اعتادوا رؤيتها مع عناصر داعش فى وسائل الإعلام.


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