الأوقاف: ساحات العيد شهدت التزاما ولا يوجد ملاحظات

كتب إسماعيل رفعت

أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، ان ساحات العيد شهدت انضباطا كبير ولم تسجل ملاحظات،مضيفا ان غرفة العمليات رصدت ملاحظة وحيدة حدثت فى العيد هى تغيب امام عن اداء صلاة العيد فى قنا ويتم بحث الامر.

وأشار طايع إلى أن هناك ساحة ألغيت بها صلاة العيد فى منطقة عابدين لأسباب تنظيمية تخص حركة الشارع وظروف المنطقة، وقال طايع، أنه جرى فى إطار مشروع صكوك الأضاحى الذى تشرف وزارة الأوقاف على تنفيذه، ووفاءً بحق المتبرعين فى ذبح الأضاحى فى وقتها الشرعى، بدأت عملية ذبح الأضاحى اليوم الثلاثاء بالمجازر الرسمية لوزارة التموين.

وأشرف وفد من وزارة الأوقاف على المرحلة الأولى من مشروع الصكوك وهى مرحلة ذبح الأضاحى فى وقتها الشرعى، وقد تناوب فريق العمل فى متابعة ذبح الأضاحى بأبو سنبل بأسوان الذى تنفذه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لصالح وزارة الأوقاف، تمهيدًا للمرحلة الثانية وهى مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولا بلحوم الأضاحى إلى مستحقيها فى أماكن وجودهم.