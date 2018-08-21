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الأمن يستجوب موظفا ضبط أثناء بيعه سيارة مسروقة لبيان ارتكابه وقائع اخرى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:00 ص
الأمن يستجوب موظفا ضبط أثناء بيعه سيارة مسروقة لبيان ارتكابه وقائع اخرى سيارة مسروقة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تستجوب أجهزة الأمن بالقاهرة، موظفا بالمعاش ضبط قبل بيعه سيارة مسروقة من ربة منزل بأسلوب المفتاح المصطنع لبيان ارتكابه وقائع أخرى، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية بورود معلومات لرجال المباحث، بتردد أحد الأشخاص على منطقة سرايا القبة لعرض بيع سيارة ماركة "هيونداى"، بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة، انتقل رجال المباحث وتمكنوا من ضبط المتهم والسيارة التى بحوزته، وبالكشف عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها من سيدة بمنطقة النزهة ومحرر بها محضرا برقم 94 68 لسنة 2018 جنح النزهة.

ومواجهة المتهم ومناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع،وباستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها واتهمته بسرقتها وجارى مناقشة المتهم لبيان ارتكابه وقائع اخرى.

 


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