video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 25 37

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

العريش 22 32

رفح 21 33

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

رأس سدر 25 37

نخل 18 36

نويبع 28 36

طابا 26 35

كاترين 19 34

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 40

شلاتين 25 36

أبورماد 26 35

رأس حدربة 26 33

حلايب 27 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 45

المدينة 30 43

الرياض 27 42

المنامة 32 39

أبوظبي 32 40

الدوحة 31 41

الكويت 31 46

دمشق 17 36

بيروت 25 30

عمان 17 32

القدس 19 30

غزة 24 31

بغداد 28 44

مسقط 28 32

صنعاء 14 30

الخرطوم 26 36

طرابلس 24 30

تونس 22 28

الجزائر 19 27

الرباط 19 27

نواكشوط 24 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 33

اسطنبول 22 29

إسلام آباد 26 34

نيودلهي 28 35

جاكرتا 25 34

بكين 22 32

كوالامبور 24 34

طوكيو 26 31

أثينا 23 31

روما 19 32

باريس 16 27

مدريد 20 34

برلين 14 26

لندن 17 24

مونتريال 18 27

موسكو 11 23

نيويورك 22 25

واشنطن 22 28


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الإثنين 20/8/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة