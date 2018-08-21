اعرف مواقيت صلاة عيد الأضحى فى 34 محافظة ومدينة مصرية

ينشر "اليوم السابع"، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى 34 محافظة ومدينة مصرية.

وتحين الصلاة فى محافظتى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة، وستكون الصلاة فى نويبع وحلايب، حيث ستكون الصلاة فى تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة، وستودى الصلاة بمدينة السلوم فى تمام الساعة السادسة و13 دقيقة.

وبالنسبة لبنها وشبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا فستكون فى الساعة الساعة الخامسة و51 دقيقة، فيما ستكون الصلاة فى مدينة الخارجة فى تمام الساعة السادسة صباحًا.

وتحين صلاة العيد فى محافظة الإسكندرية فى الخامسة و54 دقيقة، وبورسعيد فى الساعة الخامسة و45 دقيقة، وأبو سمبل فى الخامسة و58 دقيقة، وفى السويس الخامسة و46 دقيقة، والعريش فى الخامسة و39 دقيقة، والطور فى الخامسة و43 دقيقة، وسانت كاترين فى الخامسة و42 دقيقة والغردقة فى الخامسة و44 دقيقة".

كما أن صلاة العيد فى طابا ستكون فى تمام الساعة فى الخامسة و37 دقيقة، وشرم الشيخ فى الخامسة و41 دقيقة، ودمنهور فى الخامسة و53 دقيقة، ودمياط فى فى الخامسة و47 دقيقة، والزقازيق فى الساعة فى الخامسة و49 دقيقة، وأسيوط فى الساعة فى الخامسة و54 دقيقة، فيما تكون الصلاة بالمنيا فى الخامسة و55 دقيقة، وفى سوهاج فى الساعة الخامسة و53 دقيقة، وقنا الخامسة و49 دقيقة، وأسوان فى الخامسة و51 دقيقة، ومرسى مطروح السادسة و5 دقائق، ونويبع فى الساعة الخامسة و38 دقيقة والمنصورة فى الخامسة و49 دقيقة.





