استقرار الأسهم الأوروبية فى تعاملات الصباح.. وترقب لمباحثات واشنطن وبكين

رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية فى المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الحذر قبل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر عقدها وقت لاحق من الأسبوع، وإن كان انخفاض الدولار دعم أسهم الشركات التى تحقق أرباحا فى الخارج وتلك المرتبطة بالسلع الأولية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبى دون تغير يذكر من حيث النسبة المئوية فيما ارتفع المؤشر داكس الألمانى 0.2 % فيما استقر أيضا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وتضغط مخاوف بشأن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق بجانب تصاعد جولات فرض الرسوم الجمركية من الجانبين.

ويأمل المستثمرون بأن تؤدى المحادثات التجارية المنتظر عقدها غدا الأربعاء إلى تخفيف التوترات. لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فى مقابلة إنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير فى تلك المحادثات.

وانخفضت الأسهم الأوروبية منذ بداية العام 1.6 % فى ظل المخاوف المرتبطة بالتجارة وأزمة العملة فى تركيا.

واليوم، دعم انخفاض الدولار أسهم الشركات التى تحصد معظم إيراداتها من الخارج. وقدمت شركات السلع الاستهلاكية الأساسية معظم الدعم للمؤشر ستوكس، فيما تلقت أسهم شركات الطاقة الدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن موسم إعلان أرباح الشركات انتهى إلى حد كبير فى أوروبا، فإن أسهم شركة وود لخدمات الحقول النفطية كانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس، إذ صعدت ما يزيد على 4% بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق أرباح فى النصف الأول من العام قرب النطاق الأعلى لتوقعاتها.

كما زادت أسهم شركة التعدين الروسية بولى ميتال 2.1 % بعد أن أصدرت تقريرا ماليا نصف سنوي. وقاد بنك يوسكه الدنمركى قطاع البنوك للارتفاع بعد الإعلان عن أرباحه فى الربع الثاني.

لكن أسهم بي.إتش.بى بيليتون انخفضت نحو 2% بعد أن جاءت الأرباح الأساسية للشركة دون التوقعات.