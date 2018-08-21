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استئناف حركة قطار سوهاج الأقصر بعد توقفها بسبب عطل كهربائى بالجرار

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:57 ص
استئناف حركة قطار سوهاج الأقصر بعد توقفها بسبب عطل كهربائى بالجرار تعطل قطار - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تسبب عطل كهربائى بجرار القطار رقم 160 مميز القاهرة الأقصر فى تأخره عن استكمال رحلته لمدة ساعة و40 دقيقة تقريبا، دون حدوث توقف لحركة السكة الحديد أو تأخر لأى قطارات أخرى.

وكان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد طما بتعطل القطار رقم  160 مميز القاهرة – الأقصر عقب وصوله المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود عطل كهربائي بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و 40 دقيقه لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4196 إداري المركز لسنة 2018 وجار العرض علي النيابة العامة.

 


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