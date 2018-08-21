ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الزلازل فى إندونيسيا إلى 500 قتيل

جاكرتا أ ش أ

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث فى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الزلازل الأخيرة التى ضربت جزيرة "لومبوك" والمناطق المحيطة بها إلى أكثر من 500 قتيل.

وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - "إن الهزات الأرضية تسببت فى وقوع أضرار تقدر بحوالى نصف مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن إندونيسيا لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع الكوارث الطبيعية، وأنه لم يتم إعلان كارثة وطنية بالبلاد منذ موجات المد العاتية (تسونامي) التى وقعت فى ديسمبر 2004 وراح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص فى إقليم آتشيه".