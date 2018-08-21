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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:36 م
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إقلاع طائرة الخطوط السعودية بعد تأخرها 5 ساعات بسبب عطل فني

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:59 م
إقلاع طائرة الخطوط السعودية بعد تأخرها 5 ساعات بسبب عطل فني الطيران السعودى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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أقلعت من مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة الخطوط السعودية، المتجهة إلى مدينة الرياض، بعد إصلاح العطل الفنى الذى أصاب محركات الطائرة، وتسبب فى تأخر إقلاعها لأكثر من 5 ساعات.
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 310 المتجهة إلى الرياض، فوجئ أثناء الإقلاع فى تمام العاشرة والنصف صباحا، بوجود عطل فنى فى المحرك رقم 2 بالطائرة، وعلى الفور تم استدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، الذى استغرق قرابة الـ5 ساعات، وتمكنت الطائرة من استكمال رحلتها بعد إصلاح العطل.
 
 

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مطار القاهرة

الخطوط السعودية

الرياض




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