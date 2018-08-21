إقلاع طائرة الخطوط السعودية بعد تأخرها 5 ساعات بسبب عطل فني

كتبت رحاب نبيل

أقلعت من مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة الخطوط السعودية، المتجهة إلى مدينة الرياض، بعد إصلاح العطل الفنى الذى أصاب محركات الطائرة، وتسبب فى تأخر إقلاعها لأكثر من 5 ساعات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 310 المتجهة إلى الرياض، فوجئ أثناء الإقلاع فى تمام العاشرة والنصف صباحا، بوجود عطل فنى فى المحرك رقم 2 بالطائرة، وعلى الفور تم استدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، الذى استغرق قرابة الـ5 ساعات، وتمكنت الطائرة من استكمال رحلتها بعد إصلاح العطل.