video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إزاى تحسب الفايدة على الودائع والشهادات داخل البنوك؟

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:00 ص
إزاى تحسب الفايدة على الودائع والشهادات داخل البنوك؟ نقود ـ أرشيفية
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق

للمرة الثالثة على التوالى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يوم الخميس الماضى، برئاسة طارق عامر، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.. ولكن كيف حساب الفائدة على الحسابات البنكية والودائع وشهادات الادخار داخل البنوك؟

توجد العديد من أنواع الحسابات وشهادات الادخار بالبنوك العاملة فى مصر، وطريقة احتساب العائد السنوى لها واحد، وتعد شهادة الادخار ذات الفائدة الثابتة 15.75%، هى أعلى عائد ثابت فى مصر، وبدورية صرف عائد "شهرى".

ويتم حساب الفائدة على تلك الشهادة سنويًا، وكمثال، عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه، يصبح العائد السنوى للفائدة 15.75%، هو 15750 جنيه سنويًا، وبدورية صرف عائد شهرى، أى أن ما يتحصل عليه العميل شهريًا 1312.5 جنيه.

وتكون معادلة حساب العائد 100000 ويضرب الرقم فى 15.75 ويتم قسمة الناتج على 100 ليصبح 15750 جنيه ويتم قسمة هذا الرقم الأخير على 12 شهرًا ليصبح 1312.5 جنيه شهريًا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تغذية دورية لـ10 آلاف ماكينة صراف آلى بالبنوك بالكاش خلال عيد الأضحى

المالية تعلن توقيع عقود مشروع إنشاء 1000 مدرسة متميزة للغات

اخبار الاقتصاد

اسعار الفائده

شهادات استثمار

شهادات البنوك

فوائد البنوك




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة