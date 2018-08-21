إزاى تحسب الفايدة على الودائع والشهادات داخل البنوك؟

للمرة الثالثة على التوالى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يوم الخميس الماضى، برئاسة طارق عامر، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.. ولكن كيف حساب الفائدة على الحسابات البنكية والودائع وشهادات الادخار داخل البنوك؟

توجد العديد من أنواع الحسابات وشهادات الادخار بالبنوك العاملة فى مصر، وطريقة احتساب العائد السنوى لها واحد، وتعد شهادة الادخار ذات الفائدة الثابتة 15.75%، هى أعلى عائد ثابت فى مصر، وبدورية صرف عائد "شهرى".

ويتم حساب الفائدة على تلك الشهادة سنويًا، وكمثال، عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه، يصبح العائد السنوى للفائدة 15.75%، هو 15750 جنيه سنويًا، وبدورية صرف عائد شهرى، أى أن ما يتحصل عليه العميل شهريًا 1312.5 جنيه.

وتكون معادلة حساب العائد 100000 ويضرب الرقم فى 15.75 ويتم قسمة الناتج على 100 ليصبح 15750 جنيه ويتم قسمة هذا الرقم الأخير على 12 شهرًا ليصبح 1312.5 جنيه شهريًا.