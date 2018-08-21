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أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:03 ص
أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس أعرب عن خالص امتنانه للأمير فهد مثمنًا ما يجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من علاقات وثيقة وروابط أخوية، متمنيًا دوام التقدم للملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


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