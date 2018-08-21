video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار جماعى تزامنا مع أجازة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:05 م
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-8-2018 واستقرار جماعى تزامنا مع أجازة العيد اسعار العملات
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

استقرت أسعار العملات بشكل جماعى اليوم الثلاثاء 21-8-2018، عند ختام أسعار الأحد آخر أيام التعاملات المصرفية، حيث بدأت أجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من أمس الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل.

 

وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات اليوم، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

الدولار فى البنك المركزى - ارشيفية

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.20 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.57 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.56 جنيه للشراء، و 58.95 جنيه للبيع.

 

ريال سعودى - ارشيفية

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

ماكينة صراف آلى - ارشيفية

 

تغذية دورية لـ10 آلاف ماكينة صراف آلى بالبنوك بالكاش خلال عيد الأضحى

وقالت مصادر مصرفية، لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM  التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، حيث ضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه نقدية جديدة فى نحو 10 آلاف ماكينة صراف آلى تنتشر فى كافة ربوع الجمهورية.

 

وأكد المصدر، أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الاثنين 20-8-2018 واستقرار جماعى لبدء أجازة عيد الأضحى

أسعار العملات اليوم الأحد 19-8-2018 وسعر الدولار يواصل استقراره

أسعار العملات يوم السبت 18-8-2018.. واستقرار الدولار

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

مارك كلاتينبيرج يبرئ محمد صلاح من التمثيل أمام كريستال بالاس

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة