أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يتخطى حاجز الـ 600 جنيها

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 اغسطس 2018 بقيمة 3 جنيهات قياسا على آخر أسعار سجلها المعدن النفيس أمس الإثنين.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر حوالي 601 جنيها فيما سجل سعر عيار 18 حوالى 515 جنيهاً وبلغ سعر عيار 24 حوالى 687 جنيها للجرام.

وسجلت أوقية الذهب 1194 دولار مرتفعة حوالى 7 دولارات ليتعافى الذهب بعد موجة كبيرة من الانخفاضات طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليسجل الذهب ارتفاع بنسبة 0.65%.

وبلغ سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 حوالي 4808 جنيها فى أسواق الصاغة.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.