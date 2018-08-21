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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:37 م
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أسامة هيكل يشيد بجهود السعودية فى استقبال الحجاج

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:09 م
أسامة هيكل يشيد بجهود السعودية فى استقبال الحجاج الحج
كتبت - إيمان حنا
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أشاد عدد من ضيوف وزارة الإعلام لحج هذا العام، بالجهود الكبيرة التى قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الجهود تعكس الدور الرائد للمملكة فى تنظيم وإدارة كل أعمال الحج لينعم الحاج بكل الخدمات الفائقة ويكمل فريضته بكل يسر وسهولة.

 

فقد قدم وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار فى البرلمان المصرى، ورئيس مدينة الإنتاج رئيس الوفد الإعلامى المصرى فى حج هذا العام أسامة هيكل، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على هذه الجهود الجبارة، لاستضافة هذا العدد الهائل من الحجاج، الذى لا يوجد مثله فى أى مكان آخر فى العالم، أكثر من مليونى حاج فى وقت واحد، ينتقلون معا بين المشاعر المقدسة بانسابية، وهذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة، وهذه الأعداد تزداد عاما بعد عام، والمملكة العربية السعودية لا تألو جهدا فى مواكبة هذه التطورات والزيادة المستمرة لضيوف الرحمن عاما بعد عام.

 


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