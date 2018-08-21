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أرباح "بي إتش بى بيليتون" السنوية تقفز 33% لكن دون التوقعات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:13 م
أرباح "بي إتش بى بيليتون" السنوية تقفز 33% لكن دون التوقعات بي.إتش.بى بيليتون
رويترز
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أظهرت نتائج أعمال شركة بي.إتش.بى بيليتون، أكبر شركة تعدين فى العالم، اليوم الثلاثاء قفزة نسبتها 33 % فى الأرباح الأساسية السنوية مدعومة فى الأساس بأسعار النفط والمعادن الأساسية القوية.

 

وبلغت الأرباح الأساسية، التى تستبعد المكاسب والخسائر غير المتكررة، فى السنة المنتهية فى 30 يونيو حزيران إلى 8.93 مليار دولار من 6.73 مليار دولار فى السنة السابقة، لتأتى أقل قليلا من تقديرات 15 محللا استطلعت تومسون رويترز آي/بي/إي/إس آراءهم والتى أشارت لربح قدره 9.27 مليار دولار.

 

وأعلنت بي.إتش.بى بيليتون، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية فى أستراليا، عن توزيعات أرباح نهائية قياسية قدرها 0.63 دولار للسهم، ارتفاعا من 0.43 دولار قبل عام، بدعم من تدفقات نقدية حرة بلغت 12.5 مليار دولار ساهم فيها الأداء التشغيلى القوى وارتفاع أسعار السلع الأولية.

 

ومع أخذ تكاليف غير متكررة فى الحسبان، انخفضت أرباح بي.إتش.بى بيليتون 37 بالمئة إلى 3.71 مليار دولار.

 

وارتفع إجمالى الإيرادات 20 % إلى 45.81 مليار دولار. وزادت إيرادات أنشطة استخراج الحديد الخام، أكبر قطاعات بي.إتش.بي، بنسبة 1.3 %، بينما قفزت إيرادات النحاس نحو 60 %بدعم من ارتفاع الإنتاج من منجم إسكونديدا فى تشيلي.

 

ونمت إيرادات وحدة البترول 14.5 % مع ارتفاع أسعار النفط.

 

وقالت بي.إتش.بى إنها خفضت صافى ديونها إلى 10.9 مليار دولار، عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذى يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار.


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